Девушка сбросила 25 кг за девять месяцев и поделилась своими секретами

Страдавшая от ожирения девушка сбросила 25 килограммов за девять месяцев благодаря простым изменениям и поделилась секретами похудения. Об этом сообщает VnExpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

27-летняя Ле Ну Хоанг Ань, являющаяся соучредителем компании по производству продуктов питания, стала набирать лишний вес на фоне стресса в 2022 году. После пандемии COVID-19 девушка столкнулась с проблемами в бизнесе, что негативно повлияло на ее эмоциональное состояние. У Ань начали выпадать волосы и появилась бессонница. Чтобы справиться с тревогой, она в больших дозах принимала седативные препараты.

Вскоре девушка перестала следить за собой и забыла о здоровых пищевых привычках. В результате Ань поправилась до 83 килограммов при росте 1,6 метра. Избыточный вес привел к усталости и проблемам с дыханием, а также растяжкам, прыщам и потемнениям кожи. Позже врачи диагностировали у девушки ожирение второй степени и порекомендовали ей изменить образ жизни, чтобы вновь стать здоровой и активной: соблюдать дефицит калорий и заняться спортом.

Тогда Ань твердо решила изменить жизнь. Она начала считать калории и придерживаться чистого питания. Девушка ограничила употребление фастфуда, обработанных продуктов и сладостей. Вместо этого она стала есть цельные необработанные продукты, такие как фрукты, овощи, нежирные сорта мяса, цельнозерновые продукты и блюда, богатые полезными жирами. Она старалась ежедневно соблюдать определенный баланс нутриентов: 50 процентов белков, 20 процентов углеводов и 30 процентов жиров. Все блюда Ань готовила самостоятельно в домашних условиях.

Спустя время девушка начала заниматься йогой и выполнять кардио- и силовые упражнения. За девять месяцев такого образа жизни ей удалось похудеть на 25 килограммов и вернуть крепкое здоровье. Она продолжает вести активный образ жизни, заниматься спортом и придерживаться правильного питания. Кроме того, Ань следит за режимом сна и старается ложиться в постель до 23:00. Девушка отметила, что похудение положительно сказалось не только на ее физическом и психическом здоровье, но и на личной жизни и работе.

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