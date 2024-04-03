Пользователей соцсетей напугал вид клубники под микроскопом, пишет The Indian Express. Как передает Day.Az, люди не подозревали, что в ягоде могут быть живые организмы.

В соцсетях появились кадры с клубникой, снятой под микроскопом, которые напугали зрителей. Всему виной крошечные насекомые, бегающие по ягоде, - их не видно невооруженным глазом. Правда, по словам специалистов, беспокоиться не о чем.

Насекомые, ползающие по клубнике, могут быть разновидностью плодовых мушек, и одна из таких - пятнистокрылая дрозофила, которая откладывает яйца не в перезрелые или испортившиеся ягоды, а в здоровые.

"Эти личинки настолько микроскопичны, что даже если вы съели ведро клубники, вам все равно ничего не грозит", - рассказала Дженни Шмидт, дипломированный диетолог из США.

Впрочем, некоторые комментаторы отнеслись к этой новости спокойно.

"Если бы меня беспокоили микроорганизмы в моей еде, я бы умер от голода", - пишут люди.

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