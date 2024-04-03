Женщина родила двойняшек с разницей в 22 дня

Жительница Британии родила сыновей-двойняшек с разницей почти в месяц. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post.

22-летняя Кейли Дойл забеременела в октябре 2020 года. Ей почти сразу сообщили, что у нее будут двойняшки. Женщина внимательно следила за здоровьем, и до 22 недели беременность протекала нормально, все снимки и анализы были в порядке.

"Я осознавала все риски, связанные с рождением двойняшек, - вспоминает Дойл. - Я даже платила за частные визиты к врачу, потому что очень боялась осложнений. На 22 неделе просто лежала в постели, когда внезапно испытала самую сильную боль за всю свою жизнь. Я не понимала, что происходит, поэтому пошла в туалет, и там у меня отошли воды".

Женщина срочно поехала в больницу, где за ней на протяжении пяти дней наблюдали медики. 20 марта 2021 года на свет появился Арло, но ребенок оказался мертворожденным. Врачи предположили, что причиной был тромб, образовавшийся в плаценте. Они полагали, что второй мальчик появится на свет через несколько часов и, как и его брат, будет мертвым.

Схватки прекратились до рождения второго близнеца, и Дойл отправили домой. Женщина находилась в состоянии шока, но после пережитого решила найти другого специалиста и новую клинику. Она каждый день на протяжении трех недель ходила к новому врачу на прием. Как и Дойл, он не мог поверить в происходящее.

Через 22 дня Дойл сделали кесарево сечение, и на свет появился второй ребенок - Астро. Вопреки прогнозам он выжил, хотя из-за недоношенности у него были проблемы с почками и сердцем.

Астро сейчас два года. Дойл рассказала, что растить одного сына и одновременно скорбеть по второму было непросто. Однако она решила использовать свой опыт, чтобы принести пользу другим людям, и прошла обучение как волонтер отделения интенсивной терапии новорожденных. Обучение занимает год, причем на курс принимают лишь матерей с опытом рождения недоношенных детей. Теперь она помогает другим женщинам, которые столкнулись с похожими проблемами.

She gave birth to son Arlo, who was stillborn. She delivered son Astro (pictured here) 22 days later.

Astro was delivered on April 11 at 4:12 a.m., via C-section at Saint Mary's - and he thrived against all odds.

Astro, now 2, weighed 2 pounds at birth.

He suffered complications from being born prematurely, including a hole in his heart and retinopathy, which causes abnormal blood vessel growth in the eyes.

Doyle said raising one baby while grieving his twin has been incredibly hard.

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