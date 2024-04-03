Меган Маркл отказала в важной просьбе Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон пригласили Меган Маркл и принца Гарри в Великобританию. Об этом сообщает The Mirror.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон попытались наладить отношения с Меган Маркл и принцем Гарри. Они пригласили герцогов Сассекских в Великобританию, чтобы помириться и пообщаться с их детьми - сыном Арчи и дочерью Лилибет. Однако сообщается, что принц Гарри и Меган Маркл якобы отказались от предложения.

"Меган не сможет привезти детей в Великобританию. Уильям и Кейт предложили Меган и Гарри приехать с сыном и дочерью, чтобы попробовать помириться. Но это предложение не привело никуда до сих пор", - заявил королевский эксперт Том Куинн.

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