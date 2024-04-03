Американская актриса Меган Фокс кардинально сменила имидж и показала результат фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

37-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в черном топе на бретелях. На размещенных кадрах видно, что звезда отстригла волосы и перекрасилась из розового цвета в голубой.

Поклонники оценили преображение артистки в комментариях под постом, который набрал более 986 тысяч лайков. "Этот цвет подходит к твоим глазам", "Пожалуйста, прекрати! Из-за тебя я хочу покрасить волосы", "Шикарно!", "Очень красиво", "Сегодня начинается эра голубых волос Меган Фокс", - писали они.

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