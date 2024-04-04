104-летний мужчина назвал лучший продукт для долголетия

Пенсионер из США отметил 104-й день рождения и назвал продукт, который он считает причиной своего долголетия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CBS News.

Уолтер Дитстрейс из города Онтарио, штат Калифорния, отпраздновал знаменательную дату в кругу семьи и друзей в доме престарелых, где проживает в последние годы. В годы Второй мировой войны мужчина служил бортмехаником на бомбардировщике B-24 и 28 раз участвовал в боевых вылетах. Причем во время последнего вылета долгожитель стал одним из троих сослуживцев, которым удалось выжить после того, как их самолет сбили над Германией.

Лучшим продуктом для долгой и счастливой жизни Дитстрейс назвал картофель. Он сказал, что ест его каждый день много десятилетий и советует всем поступать так же.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!