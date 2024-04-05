Жена Джигана заявила, что они с дочерью «сгнили» в больнице

Жена рэпера Джигана призналась в личном блоге, что они с дочерью "сгнили" в больнице. По словам Оксаны Самойловой, они обе устали от постельного режима, поэтому решили размяться, передает Day.Az.

"Лея говорит: "Мам, мы уже сгнили тут, давай хоть зарядку сделаем". Реально сгнили, у меня уже пролежни от лежания на кровати. Но сегодня наши дела обстоят чуточку лучше, вроде как Лея идет на поправку", - отметила знаменитость.

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