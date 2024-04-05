https://news.day.az/popularblog/1649729.html Жена Джигана заявила, что они с дочерью «сгнили» в больнице - ФОТО
Жена Джигана заявила, что они с дочерью «сгнили» в больнице - ФОТО
Жена рэпера Джигана призналась в личном блоге, что они с дочерью "сгнили" в больнице. По словам Оксаны Самойловой, они обе устали от постельного режима, поэтому решили размяться, передает Day.Az.
"Лея говорит: "Мам, мы уже сгнили тут, давай хоть зарядку сделаем". Реально сгнили, у меня уже пролежни от лежания на кровати. Но сегодня наши дела обстоят чуточку лучше, вроде как Лея идет на поправку", - отметила знаменитость.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре