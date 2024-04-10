В сети обсуждают внешность 22-летней дочери Джулианны Мур

Голливудская актриса Джулианна Мур показала поклонникам, как выглядит ее дочь Лив Фрейндлих. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram, передает Day.Az.

63-летняя Джулианна Мур публично поздравила свою дочь с 22-летием. По случаю дня рождения актриса поделилась снимками девушки. На одном из кадров Лив Фрейндлих была запечатлена в черной кожаной куртке. Она сидела в ресторане и улыбалась в камеру.

"С 22-м днем рождения, Лив. Ты уже большая, но всегда будешь моей малышкой. Я так тебя люблю, спасибо за то, что ты - дочь моей мечты. Я так жду всего, что принесет тебе этот год", - написала Джулианна Мур.

Поклонники отметили, что девушка очень похожа на свою маму.

"Она выглядит как ты, такая же прекрасная", "Это просто ты", "Близнецы", "Она твоя копия", "Вы очень похожи", - писали в комментариях.

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