Блогерша нашла дешевую замену дезодоранту и вызвала споры в сети

Блогерша Сара Шенляйн нашла дешевую замену дезодоранту и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az.

В размещенном видео она рассказала, что годами пыталась найти средство, которое бы не вызывало сыпь на коже. После неудачных поисков девушка решила сделать дезодорант сама, используя при этом только натуральные продукты. Так, в начале ролика она смешала натертый пчелиный воск с маслами какао, кокума и кокоса. Затем инфлюэнсерша включила плиту и поставила на средний огонь кастрюлю с упомянутыми ингредиентами, подождав, пока они не образуют однородную смесь. После этого Шенляйн добавила несколько капель масла с витамином Е, эфирное масло чайного дерева и кедра, а также крахмальную муку - аррорут. Кроме того, в полученную смесь она положила кукурузный крахмал и бентонитовую глину.

В конце видео Шенляйн разлила состав самодельного дезодоранта в небольшие одноразовые банки и продемонстрировала на камеру его эффективность. "Вы можете почувствовать, насколько кожа стала гладкой. Посмотрите, следов от дезодоранта и вовсе нет", - сказала она.

Многие подписчики разделились во мнениях по поводу рецепта блогерши, о котором высказались в комментариях под постом. "Эфирные масла небезопасны для кожи", "Мои подмышки уже начали бы пахнуть спустя 30 минут после применения этого дезодоранта", "О боже, на это столько времени может уйти", "Я перестал пользоваться средствами из магазинов и теперь просто обрабатываю подмышки свежим лаймом", "Вы можете критиковать этот рецепт сколько хотите, но посмотрите - ее подмышки идеальны", "Твоя кожа очень красивая", - высказывались они.

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