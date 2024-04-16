Бурак Озчивит опубликовал фото с празднования пятилетия сына

Звезда турецкого кинематографа Бурак Озчивит поделился новыми снимками в своем блоге. Конечно же, семейными, передает Day.Az со ссылкой на People Talk.

Актер показал, как прошла вечеринка по случаю пятилетия его старшего сына. "Керему пять лет. С днем рождения, парень", - подписал он кадры с женой Фахрийе Эвджен и детьми. На снимках также был их младший сын - Каран, которому в начале года исполнился год.

"Долгих и счастливых лет вашему сыну", "Кажется, у этого ребенка все время день рождения", "Прекрасная семья", - писали комментаторы под публикацией.

Напомним, Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен поженились летом 2017 года. Свадьба прошла на закрытой исторической вилле Sait Halim Pasa, расположенной на берегу Босфорского залива.

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