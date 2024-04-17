Женщина пошла на неожиданный шаг ради дома мечты

Жительница США родила ребенка от незнакомца ради того, чтобы купить дом мечты. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post.

27-летняя мать-одиночка Тил Келли из города Денвер, штат Колорадо, работала медсестрой в клинике по лечению бесплодия. Женщина регулярно общалась с пациентами, которые мечтали о детях, но не могли завести их. Однажды Келли поддерживала пациентку, у которой случился очередной выкидыш. "Я обняла ее, пока она плакала, и просидела с ней некоторое время. В тот момент я поняла, что могу стать суррогатной матерью и помочь кому-то завести ребенка", - вспоминает она.

Келли нашла подходящее агентство суррогатного материнства, после чего прошла через процедуру подбора будущих родителей. По словам женщины, она быстро сблизилась с парой, для которой решила родить ребенка. "Они были невероятными, и в период беременности у нас завязалась такая тесная дружба", - утверждает она. В декабре 2023 года Келли родила мальчика. За роль суррогатной матери она получила 75 тысяч долларов.

Женщина рассказала, что долгие годы копила на собственный дом. Однако осуществить желаемое было трудно, так как она самостоятельно воспитывала дочь и была единственным кормильцем в семье. Благодаря суррогатному материнству ей удалось быстро накопить на новое жилье. В начале 2024 года она приобрела дом с четырьмя спальнями за 500 тысяч долларов для себя и своей дочери.

В настоящее время Келли поддерживает связь с родителями маленького мальчика и даже отправляет им свое грудное молоко. "Они также присылают мне фотографии и делятся новостями. Я собираюсь навестить их в ближайшие несколько недель, чему очень рада", - говорит она.