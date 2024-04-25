«Самый сильный человек Европы» раскрыл секрет успеха

Тяжелоатлет из Шотландии, завоевавший титул "Самый сильный человек Европы", раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Press and Journal.

13 апреля 39-летний Люк Столтман, уроженец города Инвергордон, выиграл в ежегодных соревнованиях по силовой атлетике среди европейских спортсменов. Отмечается, что он стал победителем во второй раз. В 2021 году Столтман уже становился "самым сильным человеком Европы".

Главной причиной успеха в спорте тяжелоатлет назвал рождение сына. Первенец мужчины появился на свет в феврале. Как утверждает Столтман, именно это событие помогло ему одержать победу в соревновании. По словам спортсмена, после рождения ребенка у него появилась энергия для новых свершений. "Я подумал: если я не смогу ради него завоевать титул "Сильнейший человек Европы", то не знаю, как смогу смотреть ему в глаза. Я сделал это ради него, я гордый отец!" - признался он.

Тяжелоатлет добавил, что не добился бы успеха без поддержки жены. Столтман познакомился с ней в 2015 году, и с тех пор его карьера пошла в гору. "Она - опора, в которой нуждается любой профессиональный спортсмен. Она была рядом в худшие моменты моей жизни, и я тоже был рядом с ней в ее худшие моменты", - рассказал он.

Tom Stoltman lifting.

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