В сети обругали свадебное платье гостьи

Юзерша с никнеймом @aspoonfullofhoney показала на камеру свадебное платье и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

В размещенном видео жительница Англии Люси (фамилия неизвестна) предстала в облегающем красном платье, оформленном низкой талией и пышной юбкой. Женщина рассказала, что ее пригласили на церемонию в качестве гостьи. "Дайте, пожалуйста, советы, какую обувь можно подобрать к этому платью?" - поинтересовалась она у зрителей.

Однако, пользователи сети не оценили внешний вид Люси и обругали его следующими фразами: "Ты должна быть как все гости, а именно - не выделяться", "Красное платье на свадьбу. Вот это наглость", "Очень смело", "Я думал, что красный - один из цветов, который не подходит для свадьбы", "Красный цвет запрещен на свадьбе. Он означает, что вы хотите разорвать отношения между женихом и невестой".