С двумя женами: Уилл Смит продемонстрировал гармонию в семье

56-летний американский актер Уилл Смит позировал с женой Джадой Пинкетт-Смит, 53, бывшей женой Шери Зампино, 57, и своими детьми.

Как передает Day.Az, семейным кадром звезда фильма "Плохие парни" поделился в Instagram с почти 70 млн подписчиков.

Актер отмечал Национальный день сна. На фото Уилл Смит спал, пока его трое детей и две жены улыбались на камеру. На снимке появилась Джада Пинкетт-Смит, бывшая жена актера Шери Земпино, 24-летняя дочь Уиллоу и двое сыновей - 32-летний Трей и 26-летний Джейден.

"Кто-то сказал, что это был национальный день сна?" - спросил Уилл Смит своих подписчиков.