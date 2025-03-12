https://news.day.az/popularblog/1736372.html С двумя женами: Уилл Смит продемонстрировал гармонию в семье 56-летний американский актер Уилл Смит позировал с женой Джадой Пинкетт-Смит, 53, бывшей женой Шери Зампино, 57, и своими детьми. Как передает Day.Az, семейным кадром звезда фильма "Плохие парни" поделился в Instagram с почти 70 млн подписчиков. Актер отмечал Национальный день сна.
С двумя женами: Уилл Смит продемонстрировал гармонию в семье
56-летний американский актер Уилл Смит позировал с женой Джадой Пинкетт-Смит, 53, бывшей женой Шери Зампино, 57, и своими детьми.
Как передает Day.Az, семейным кадром звезда фильма "Плохие парни" поделился в Instagram с почти 70 млн подписчиков.
Актер отмечал Национальный день сна. На фото Уилл Смит спал, пока его трое детей и две жены улыбались на камеру. На снимке появилась Джада Пинкетт-Смит, бывшая жена актера Шери Земпино, 24-летняя дочь Уиллоу и двое сыновей - 32-летний Трей и 26-летний Джейден.
"Кто-то сказал, что это был национальный день сна?" - спросил Уилл Смит своих подписчиков.
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