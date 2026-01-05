https://news.day.az/popularblog/1807262.html Блогер Наджиба показала, как вошла в 2026-й - ФОТО Азербайджанская блогер Наджиба начала 2026 год с атмосферного поста в Instagram. Как передает Day.Az, в своей публикации она поделилась серией фотографий, сделанных в последнюю ночь уходящего года, и пожелала, чтобы новый год стал удачным для каждого.
