https://news.day.az/popularblog/1841235.html Куриная шаурма в духовке - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер Ульвия Гамидли показала как приготовить куриную шаурму в духовке. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Куриная шаурма в духовке - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер Ульвия Гамидли показала как приготовить куриную шаурму в духовке.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
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