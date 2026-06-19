https://news.day.az/popularblog/1841235.html

Куриная шаурма в духовке - ВИДЕО

Азербайджанский фуд-блогер Ульвия Гамидли показала как приготовить куриную шаурму в духовке. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.