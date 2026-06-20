Наргиз впервые отметила день рождения в Баку

Супруга известного азербайджанского исполнителя Мири Юсифа Наргиз впервые отметила день рождения в Баку.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.