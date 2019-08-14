Леонардо Ди Каприо признался, что стыдится своей роли в фильме "Кафе" Донс Плам". Актер считает, что эту картину не следует никому смотреть, потому что в ней он плохо сыграл.

Леонардо Ди Каприо и его коллега по фильму Тоби Магуайер рассказали New York Post, что им стыдно за участие в "Кафе "Донс Плам". Карьера актеров на момент съемок только начиналась, поэтому они оба признают свою неопытность и считают фильм провальным, передает Day.Az со ссылкой на Riafan.

"Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете?" - сказал Ди Каприо американскому журналисту.

Продюсер картины Бен Уитли заявил, что из-за неопытности всей съемочной группы фильм был обречен на провал.

Отметим, что "Кафе "Донс Плам" снял голливудский режиссер Р. Д. Робб в 1995 году. Сюжет фильма рассказывает о безрассудных молодых людях, которые имели традицию встречаться каждый раз с новыми девушками по субботам в закусочной Лос-Анджелеса. Известно, что суд решил запретить фильм к показу в Канаде и США в 1998 году.

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