После блокбастера "Мстители: Финал" с рекордными кассовыми сборами братья Руссо занялись фильмами на общественно-политические темы. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на их интервью агентству France Presse на Кинофестивале в Торонто, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первый из них под названием "Мосул" (снят полностью на арабском языке) рассказывает о том, как иракская полицейская группировка пытается вернуть город, захваченный группировкой ИГ*. Картину уже показали в Венеции вне конкурсной программы.

"Мы знали, что такой фильм снять стоит, потому что никто ещё не снимал ничего подобного", - рассказал Энтони Руссо.

Следующей лентой станет "Дакка" (Dhaka) - история похищения в Индии бизнесмена из Бангладеш, а в другом их проекте идет речь о смертельных передозировках наркотиков в Огайо.

"Мы живем в эпоху, когда нас много чего разделяет, и это поощряется. И тут вы или занимаетесь собой, или занимаетесь тем, что происходит в обществе. Мы хотим заниматься тем, что происходит в обществе", - добавил Энтони.

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