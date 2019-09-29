Во время королевского тура по Южной Африке, который стартовал 23 сентября, Меган Маркл пообщалась с жительницами Кейптауна. На приватном мероприятии герцогиня Сассекская обсудила равенство полов и права женщин.

Фотографии с закрытого завтрака Women in Public Service были опубликованы накануне в Instagram-аккаунте герцогов Сассекских, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В Кейптауне Меган встретилась с общественными активистками, представительницами парламента, здравоохранения, образования и других сфер. Они обсудили равенство полов, права и свободу женщин в ЮАР и всем мире.

"Сидя рядом с участницами завтрака, мне стало совершенно понятно: недостаточно просто надеяться на лучшее будущее. Единственный путь вперед - это "надежда в действии"." Я горю желанием провести следующие несколько дней в Южной Африке, продолжая учиться, слушать и впитывать устойчивость и оптимизм, которые я почувствовала здесь", - рассказала о встрече супруга принца Гарри.

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