Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит в оригинальном составе с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Видеоролик с анонсами опубликован на YouTube-канале "КИНО", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спродюсировал проект сын погибшего участника группы Виктора Цоя Александр.

Концерты "Кино" состоятся 31 октября 2020 года в Ледовом дворце в Петербурге и 21 ноября 2020 года на "ВТБ арене" в Москве.

Билеты на шоу можно будет приобрести 31 октября текущего года.

Известно, что на сцене выступят два басиста группы разных лет Игорь Тихомиров и Александр Титов, а также гитарист группы Юрий Каспарян.

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