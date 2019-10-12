https://news.day.az/showbiz/1165175.html Группа «Кино» выступит в оригинальном составе спустя 30 лет
Группа «Кино» выступит в оригинальном составе спустя 30 лет
Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит в оригинальном составе с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Видеоролик с анонсами опубликован на YouTube-канале "КИНО", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Спродюсировал проект сын погибшего участника группы Виктора Цоя Александр.
Концерты "Кино" состоятся 31 октября 2020 года в Ледовом дворце в Петербурге и 21 ноября 2020 года на "ВТБ арене" в Москве.
Билеты на шоу можно будет приобрести 31 октября текущего года.
Известно, что на сцене выступят два басиста группы разных лет Игорь Тихомиров и Александр Титов, а также гитарист группы Юрий Каспарян.
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