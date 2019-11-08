Британский музыкант Эд Ширан оказался дальним родственником персонажа, которого играет Роберт Де Ниро в фильме Мартина Скорсезе "Ирландец".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, Стивен Грэм, который исполняет роль гангстера Энтони Провенцан, рассказал, что 28-летний певец - внучатый племянник Фрэнка Ширана - киллера, который был связан с мафиозной семьей Буфалино.

"Они родственники. Эд сам со мной этим поделился. Честное слово, клянусь жизнью моей бабушки", - прокомментировал Грэм.

Фильм "Ирландец" основан на романе Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома" о жизни знаменитого киллера Френка Ширана, который незадолго до своей смерти признался в убийстве Джимми Хоффы (Аль Пачино), чье тело так и не было найдено.

Премьера картины на Netflix состоится 27 ноября.

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