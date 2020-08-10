Умер продюсер Deep Purple и Iron Maiden

Скончался британский музыкальный продюсер Мартин Берч, известный по сотрудничеству с такими легендарными рок-группами, как Deep Purple, Iron Maiden и Black Sabbath. О смерти Берча сообщил в Twitter лидер группы Whitesnake Дэвид Кавердейл, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Только что подтвердилась информация о смерти моего дорогого друга, продюсера Мартина Берча. Мартин был огромной частью моей жизни, он помогал мне с самого первого дня нашей встречи", - написал музыкант, выразив соболезнования родным и близким покойного.

По словам Кавердейла, Берч был невероятно талантливым и любящим человеком.

Участник Black Sabbath Гизер Батлер также выразил соболезнования в связи с кончиной блестящего, по его словам, продюсера. Батлер отметил, что работать с Берчем было удовольствием.