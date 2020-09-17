https://news.day.az/showbiz/1271505.html Состояние здоровья певца Бориса Моисеева ухудшилось
Состояние здоровья певца Бориса Моисеева ухудшилось
Адвокат и общественный деятель Тамара Пухова заявила об ухудшении состояния здоровья певца Бориса Моисеева.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Собеседник".
Она отметила, что близкий друг исполнителя рассказал ей, что Моисеев "прикован к постели".
"Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", - добавила Пухова.
Кроме того, общественный деятель сказала, что финансовое положение Моисеева также сильно ухудшилось, поскольку он не имеет возможности выступать, а накопленные средства были потрачены на лечение.
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