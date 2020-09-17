Состояние здоровья певца Бориса Моисеева ухудшилось

Адвокат и общественный деятель Тамара Пухова заявила об ухудшении состояния здоровья певца Бориса Моисеева.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Собеседник".

Она отметила, что близкий друг исполнителя рассказал ей, что Моисеев "прикован к постели".

"Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", - добавила Пухова.

Кроме того, общественный деятель сказала, что финансовое положение Моисеева также сильно ухудшилось, поскольку он не имеет возможности выступать, а накопленные средства были потрачены на лечение.