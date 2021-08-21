Домработница Бритни Спирс обвинила ее в избиении

В США департамент шерифа округа Вентура (штат Калифорния) проверяет жалобу, которая была подана домработницей Бритни Спирс в отношении самой певицы. Женщина настаивает на том, что исполнительница якобы ударила ее. Об этом в пятницу, 20 августа, передает Day.Az со ссылкой на портал TMZ, ссылаясь на источники.

Конфликт возник на фоне того, что двумя неделями ранее собак артистки увезли к ветеринару и не вернули до сих пор. По данным источников портала, знаменитость считает виновной в этом домработницу. По мнению исполнительницы, женщина отправила фото собак ее отцу, Джейми Спирсу, а тот в свою очередь и распорядился забрать животных из дома певицы. Однако же источники, связанные с Джейми Спирсом, опровергли эту информацию, заявив, что они не знают, что на самом происходит у певицы дома.

Как сообщила домработница, Бритни Спирс заявила ей, что та не имеет права делать фото в ее доме, а затем выбила телефон у нее из рук.

В свою очередь, источники, связанные со знаменитостью, заявляют, что певица только немного задела телефон во время конфликта. Правоохранительные органы сообщают, что, по словам самой домработницы, Бритни ударила ее по руке, в результате чего женщина выронила гаджет.

Сейчас департамент шерифа проводит расследование в отношении поданной жалобы.

Ранее суд оставил поместье недееспособной Бритни Спирс под контролем ее отца.