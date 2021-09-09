Вернувший из Египта после лечения Андрей Губин рассказал о проблемах со здоровьем

Певец Андрей Губин вернулся в Россию из Египта, где он проходил лечение. Об этом он рассказал "Аргументам и фактам", передает Day.Az.

"Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину", - сказал он.

Артист признался, что лечение не помогло ему и со здоровьем "по-прежнему все плохо, никаких подвижек". По его словам, у него болит буквально все, поэтому ему приходится много двигаться, "чтобы не свихнуться".

Исполнитель рассказал, что ведет замкнутый образ жизни и редко включает телефон, так как ему часто приходят негативные сообщения от незнакомых людей.

При этом он отметил, что не забывает про творчество, написал несколько песен и сейчас занимается поиском дома в уединенном месте.