В Москве подстрелили основателя группы "25/17" Андрея Бледного

В центре Москвы выстрелили в основателя группы "25/17" Андрея Бледного (Позднухова). Инцидент произошел на Тверской улице.

В полицию о произошедшем сообщила девушка. Она утверждала, что в мужчину выстрелили из травматического пистолета. На место прибыли полицейские. Они обнаружили 44-летнего музыканта, сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "112".

При этом сам артист отказался писать заявление, заявив, что хочет домой. У него было лицо в крови, но от медицинской помощи он отказался. Проводится проверка. Пока неизвестно, кто именно стрелял в Андрея.

"25/17" - российская музыкальная группа. Она была основана Андреем Позднуховым и Антоном Завьяловым (Антом). Группу они назвали на основании чисел 25 и 17. Именно столько лет было Бледному и Анту соответственно, когда они решили ее создать.