Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках

Американский актер Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в деле по инциденту со стрельбой на киноплощадке и гибели оператора. Об этом он сообщил в Twitter. Это первый комментарий артиста о произошедшем, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У меня нет слов, чтобы выразить свое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая помощь ему и его семье", - написал Болдуин.

По последней информации журнала Variety также стало известно, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был только один боевой патрон. В издании также отметили, что оружие и прочую бутафорию для съемок готовили местные сотрудники из Нью-Мексико.

Ранее сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна "Ржавчина" Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Осколки пули ранили режиссера фильма Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс. Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии, позже она скончалась. Правоохранительные органы пока не выдвинули обвинения в отношении Болдуина.