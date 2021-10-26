Netflix не стал доплачивать автору «Игры в кальмара» за глобальный успех сериала

Южнокорейский режиссер Хван Дон Хек в беседе с The Guardian признался, что стриминговый сервис Netflix не стал доплачивать ему за глобальный успех сериала "Игра в кальмара", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам кинематографиста, ему достаточно денег, но он не богат. "Мне есть на что поесть. Netflix мне бонусов не выплачивает, я получаю деньги согласно изначальному контракту", - объяснил он.

При этом "Игра в кальмара" принесла Netflix сотни миллионов долларов, обогнав "Бриджертонов" в статусе самого популярного сериала онлайн-кинотеатра.

По сюжету сериала, 456 человек, накопивших огромные долги, вынуждены согласиться на спонсируемую богатыми заказчиками игру на выживание, победитель которой получит гигантский приз. Участники проходят через "смертельные" версии популярных в Южной Корее детских игр, проигравших убивают.