Названа причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко

Художественный руководитель Мытищинского театра драмы и комедии "ФЭСТ" Игорь Шаповалов назвал причину смерти актера Игоря Бондаренко, снимавшегося в сериалах "Реальные пацаны" и "Счастливы вместе". Об этом сообщает "Пятый канал", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, артист умер из-за тяжелой формы рака - он боролся с болезнью два года. "У него было четыре химии, три операции, облучения были. В общем, очень серьезное такое лечение, но, к сожалению, это не помогло", - сказал Шаповалов.

Он также отметил личные качества Бондаренко, охарактеризовав его "необыкновенно хорошим" и "теплым" человеком.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что на 56-м году жизни умер заслуженный артист России Игорь Бондаренко. Прощание с артистом пройдет на основной сцене "ФЭСТ" в понедельник, 15 ноября.

Игорь Бондаренко родился в 1966 году. С 1988-го служил в театре ФЭСТ. Снялся в 40 фильмах и сериалах, в том числе "Кодекс чести-6", "Кармелита", "Обручальное кольцо", "Москва. Три вокзала" и других.