Роулинг не позвали на юбилей "Гарри Поттера"

Юбилей Гарри Поттера отметят без того, кому волшебная вселенная обязана своим появлением. На съемки спецэпизода, посвященного 20-летию с момента выхода первого фильма решили не приглашать писательницу Джоан Роулинг, перу которой принадлежит вся серия книг. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Поклонники уже связали это с недавними высказываниями автора по поводу трансгендеров.

Напомним, она заявила, что наличие мужского и женского пола - это неоспоримый биологический факт. Теперь в спецэпизоде посвященном своему творению она будет вмонтирована из архивных кадров.