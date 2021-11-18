https://news.day.az/showbiz/1405145.html Роулинг не позвали на юбилей "Гарри Поттера" - ВИДЕО
Роулинг не позвали на юбилей "Гарри Поттера" - ВИДЕО
Юбилей Гарри Поттера отметят без того, кому волшебная вселенная обязана своим появлением. На съемки спецэпизода, посвященного 20-летию с момента выхода первого фильма решили не приглашать писательницу Джоан Роулинг, перу которой принадлежит вся серия книг. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Поклонники уже связали это с недавними высказываниями автора по поводу трансгендеров.
Напомним, она заявила, что наличие мужского и женского пола - это неоспоримый биологический факт. Теперь в спецэпизоде посвященном своему творению она будет вмонтирована из архивных кадров.
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