В Москве простятся с Александром Градским

Церемония прощания с Александром Градским состоится 1 декабря в московском театре "Градский Холл", где он 7 лет проработал художественным руководителем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. В сентябре артист переболел коронавирусом, это пошатнуло его здоровье. За несколько дней до смерти он был срочно госпитализирован с подозрением на инсульт.

Многие поклонники и коллеги композитора выразили слова соболезнования в связи с его кончиной. Дима Билан признался, что Градский для него был, как отец.

"Градский был большой, сложный и азартный. В нем был объем, воля и масштаб", - отозвался о своем друге кинорежиссер Алексей Герман-младший.

А певица Пелагея отметила, что Градский всегда был на стороне истины и добра, и поблагодарила его за то, что он так щедро делился собой и своим талантом.