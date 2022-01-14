Эд Ширан решил построить себе гробницу

Британский певец Эд Ширан решил построить погребальную камеру в новой церкви, которая возводится на территории его "мини-деревни". О проекте сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В будущем исполнитель может быть похоронен в тщательно спроектированной гробнице. Размер погребальной камеры составляет 2,71 метра на 1,8 метра - это соответствует размеру участка для двойной могилы. Разрешение на строительство часовни, где будет расположено место захоронения, Ширану удалось получить не с первого раза. Но в 2019 году у певца все же получилось согласовать планы с соседями и местным советом.

Строительство церкви уже началось - сейчас на месте возведения установлены леса. Внутри здания будут находиться вестибюль и неф, винтовая лестница в маленькую галерею и основное пространство. Храм будет иметь свинцовую крышу, кремневые стены и витражи.

Согласно планам, дизайн здания отражает знакомые всем формы, что позволяет каждому человеку свободно интерпретировать символику. Такой внешний вид был выбран в связи с тем, что к Ширану приезжают гости со всего мира - с разными вероисповеданиями и обычаями, поэтому исполнитель хотел предоставить пространство, в котором он, его семья и друзья могли бы уединиться для созерцания, молитвы и отдыха.

Загородное поместье певца получило название "Ширанвилль": в мини-деревне есть дом на дереве, паб, тоннели, фруктовый сад, место для костра и загон для кур, коз и овец. При этом обустройство участка не обошлось без конфликтов с соседями. В 2020 году Ширан проиграл борьбу с соседом, который расширил свои владения. Житель района Тони Робинсон захотел увеличить площадь сада на 50 метров за счет свободного участка пастбища.