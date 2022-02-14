Elman и Manizha представили совместный клип

Участница последнего "Евровидения" Manizha (Манижа Сангин) и продюсер лейбла RAAVA Music, азербайджанский певец ELMAN (Эльман Зейналов) при участии ТВ-3 выпустили новый клип на песню "Останься со мной" - русскоязычную адаптацию корейского хита Stay with me из саундтрека к дораме "Бессмертный. Романтическое заклятие", сообщили Trend в пресс-службе телеканала, передает Day.Az.

"Бессмертный. Романтическое заклятие" - первая в истории российского телевидения дорама (так принято называть телесериалы из стран Юго-Восточной Азии), которую канал ТВ-3 впервые показал в своём эфире 11 февраля в 19:30.

Сериал, известный в России также как "Гоблин" или "Токкэби", а на западе как The Guardian: The Lonely and Great God, в своё время вошёл в топ самых популярных проектов в истории телевидения Южной Кореи и удостоился более двух десятков профессиональных наград и премий, а в топы музыкальных чартов тогда ворвалась не одна композиция из саундтрека - не исключая, конечно, и Stay with me, которую в оригинале исполнили певица Панч (Punch) и Пак Чанёль из популярного бойзбенда EXO, влюбившие в себя не только местных фанатов, но и зрителей по всему миру.