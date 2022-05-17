Кроненберг обвинил Netflix в консервативности

Канадский режиссер Дэвид Кроненберг ("Видеодром", "Муха") заявил о разочаровании в Netflix после сотрудничества. В интервью Variety он обвинил сервис в консерватизме из-за желания заниматься поточным кинопроизводством вместо создания творческих проектов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Netflix часто показывает очень интересные сериалы из Южной Кореи и Финляндии, которые якобы являются их оригинальным продуктом, но на деле они его приобрели. Когда же дело доходит до собственного производства контента, они становятся очень консервативны", - объясняет постановщик.

По его мнению, проблема в том, что сервис до сих пор функционирует по принципу голливудских студий, из-за чего сложно получить финансирование на инновационный или арт-хаусный проект, даже если в нем будут заняты популярные актеры. Так, Кроненбергу пришлось потратить три года на то, чтобы найти инвестора для своего нового фильма ужасов "Преступления будущего", премьерный показ которого состоится на Каннском фестивале в этом году.

Аналогичная ситуация произошла с адаптацией собственного романа "Употреблено", который Netflix хотел превратить в сериал. В итоге видение продюсеров и режиссера разошлись.