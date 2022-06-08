Тодд Филлипс подтвердил работу над продолжением «Джокера»

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в Instagram фотографию с Хоакином Фениксом с готовым сценарием сиквела Джокера в руках, передает Day.Az со ссылкой на kanobu.ru.

На обложке представлено рабочее название картины - "Joker: Folie à Deux" ("Джокер: Безумие на двоих"). Сценарий написан совместно Тоддом Филлипсом и Скоттом Сильвером.

Warner Bros. пока официально не подтвердила работу над сиквелом и не комментировала пост режиссера.

Folie à deux ("Безумие для двоих") является медицинским термином, обозначающим индуцированное бредовое расстройство, которое затрагивает двух человек. Предполагается, что в фильме может появиться Харли Квинн.

Премьера "Джокера" состоялась в 2019 году. Картина заработала в мировом прокате более миллиарда долларов. Она также получила 11 номинаций на "Оскар" и выиграла четыре статуэтки.