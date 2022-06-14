Новый «Тор» станет самым коротким фильмом Marvel за пять лет

Студия Marvel передала кинотеатрам данные о хронометраже фильма "Тор: Любовь и гром", мировая премьера которого состоится 8 июля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает портал ComicBook, кинокомикс Тайки Вайтити будет идти 119 минут.

Это означает, что четвертая часть "Тора" станет самым коротким фильмом Marvel с 2018 года. Ранее самой короткой лентой студии был "Человек-муравей и Оса", хронометраж которой составляет 118 минут.

В киносетях AMC и Cineworld отмечают, что все фильмы о Торе были короткими в сравнении с другими лентами Marvel. Первая часть истории длилась 114 минут, вторая - 112 минут, а третья - 130 минут.