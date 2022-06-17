Рэпера Lil Wayne не пустили в Великобританию на собственный концерт

Рэпер Lil Wayne не сможет выступить в Великобритании после того как пограничные власти отказали ему во въезде. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкант должен был дать свое первое за несколько лет выступление в стране в субботу на фестивале Strawberries and Creem Festival, но его заявка на участие была отклонена. Вместо рэпера выступит Ludacris.

"Исполнителю Lil Wayne было отказано во въезде в Великобританию непосредственно Министерством внутренних дел решением, принятым в последнюю минуту. Мы глубоко разочарованы этим внезапным и негативным решением", - прокомментировали сложившуюся ситуацию организаторы концерта.

Как объяснили в государственных органах Великобритании, такое решение связано с тем, что ранее музыкант сидел в тюрьме. Lil Wayne был приговорен к году тюремного заключения еще в 2010 году после того, как признал себя виновным в хранении оружия. Тремя годами ранее в его автобусе был найден пистолет.