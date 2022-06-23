https://news.day.az/showbiz/1473345.html Подробности последних часов жизни Шатунова
Подробности последних часов жизни Шатунова
Российский певец и бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов перед смертью отдыхал с друзьями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az.
Утром 22-го июня компания друзей собиралась на рыбалку. Музыкант пил с товарищами пиво и ел раков, когда ему стало плохо. Шатунов пожаловался на боли в области сердца. Дома таблеток не было, и друзья отвезли певца в районную больницу, где ему диагностировали инфаркт миокарда.
Скончался музыкант в реанимации в Домодедовской больнице после попыток врачей завести ему сердце. Артисту было 48 лет.
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