Раскрыты детали спин-оффа «Игры престолов»

Американский писатель-фантаст и автор серии романов "Песнь льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин раскрыл подробности спин-оффа "Игры престолов". Работу над новым сериалом также подтвердила американская актриса Эмилия Кларк. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своем блоге Мартин сообщил, что рабочее название шоу носит название "Сноу". В данный момент к нему пишется сценарий. Сюжет предположительно развернется вокруг истории Джона Сноу. Мартин также заявил, что параллельно разрабатывает три других приквела "Игры престолов".

Как рассказала Кларк в интервью BBC, актер Кит Харингтон вновь вернется к роли Джона Сноу, сейчас он активно участвует в проекте. "Он рассказал мне об этом, - призналась Кларк. "И я знаю, что он (этот проект - прим. "Ленты.ру") существует", - заявила она. Звезда "Игры престолов" также отметила, что идея создания нового сериала была предложена Харингтоном.

Мартин подтвердил слова Кларк: "Да, именно Кит Харингтон подал нам эту идею. Я не могу назвать вам имена сценаристов/шоураннеров, так как о выпуске пока ничего не известно... но это Кит привел их, его команда потрясающая". На вопрос о том, вернется ли Кларк к роли Дейнерис Таргариен, актриса ответила: "Нет, думаю, что с меня хватит".