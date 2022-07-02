Адель прервала концерт, чтобы помочь фанатам

Певица Адель резко прервала выступление на большом концерте BST Festival в лондонском Гайд-парке, чтобы помочь фанатам. Для этого она направила в 65-тысячную толпу группу охранников и медиков. Об инциденте сообщило агентство Mail Online.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на первом за последние пять лет концерте Адель не смогла исполнить даже первую песню репертуара своего выступления. Пропев только первую строчку песни "Skyfall", она заметила, что фанаты из толпы просят ее о помощи.

Тогда певица остановила выступление и направила в центр 65-тысячной толпы группу охранников и медиков. Когда те добрались до пострадавшего фаната, Адель попросила толпу расступиться.

В начале 2022 года певица разрыдалась во время видеообращения, в котором сообщила об отмене масштабного концерта в Лас-Вегасе. Некоторых фанатов тронули слезы кумира, другие возмутились тем, что Адель слишком поздно предупредила их об отмене шоу.