Фейерверк хитов, драйв и мощная энергетика: Концерт Jony в Баку

Концерт любимого артиста - это, когда биение сердца учащается в ожидании выхода на сцену кумира, когда знаешь наизусть все до единой песни, когда невозможно усидеть на месте, когда эмоции переполняют... Именно так - круто, ярко, эмоционально, при полном аншлаге прошел на побережье Каспийского моря сольный концерт популярного в России исполнителя азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли).

Выступление Jony состоялось в рамках сезона летних концертов Sea Breeze Summer Live - нового формата, представляющего собой череду live-выступлений, которые проходят на территории Sea Breeze Resort, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Перед выходом на сцену Jony стартовал обратный отсчет, услышав заветные ТРИ, ДВА, ОДИН... фанаты буквально "взорвали" оглушительным криком побережье. Эмоции переполняли не только зрителей, но и самого певца.

"Спасибо огромное, чувства такие, что слезы наворачиваются от счастья. Наконец мы встретились, безумно рад всех видеть, - обратился артист к зрителям в самом начале концерта. - Сегодня я со своей командой приехал на родину, чтобы подарить вам свою музыку, оставить на этой сцене частичку своей души. Хочу, чтобы от этого концерта мы все получили огромное удовольствие, забыли о рутине, всех проблемах, расслабились и наслаждались музыкой".

А дальше прозвучали песни "Пустой стакан," Love Your Voice, "Лали", Мир сошел с ума", "Наверно, ты меня не помнишь", "Падаю я - поймай", "Без тебя я не я", Lollipop, "Ты пари", "Камин" и многие другие.

В этот вечер ощутив огромную любовь со стороны поклонников, Jony вел откровенную беседу с публикой. Он рассказал, что в самом начале творческого пути не получил должной поддержки от любимой девушки, которая не хотела видеть рядом с собой публичного человека. Впоследствии с девушкой он расстался, а вот мечту петь свои песни никогда не оставлял.

Поклонники певца знают, что артист очень привязан к семье, и на концерте в Sea Breeze его пришли поддержать родные. Не было только папы, который не успел прилететь в Баку, и Jony попросил всю многочисленную публику передать ему видеопривет. Не забыл артист и про дядю - азербайджанского музыканта Хангусейна Гусейнова. По его словам, готовясь к концерту в Баку, он решил исполнить песню Sən şamsan əgər, которая входила в репертуар его дяди. Так, Jony преподнес сюрприз не только своим родственникам, но и всем зрителям, которые впервые услышали из уст певца эту песню. Кстати, композицию артист перевел и на русский язык.

Сольный концерт Jony - фейерверк музыкальных хитов, масштабный звук, потрясающий свет, неповторимая атмосфера и яркие впечатления от долгожданной встречи. Невероятно, среди зрителей не только молодежь, но и представители среднего поколения, все - будь тебе 16-ть или 40+ знали наизусть каждую строчку из песен артиста, да и зал словно огромный танцпол полный драйва и взрывных эмоций. Наверное, просто нереально посчитать сколько за вечер было снято видео, сделано фотографий, сколько публикаций появилось в социальных сетях с хештегом Jony.

И еще один сюрприз вечера, неожиданно для всех Jony спустился в фанзону и предложил любому желающему спеть с ним. Казалось, фанаты от счастья забудут все слова, но нет, самые смелые, и к тому же талантливые не растерялись.

Конечно, публика ждала от Jony мегахитов "Ты беспощадна", "Комета" и новую песню "Титры", исполнив их, артист сорвал оглушительные аплодисменты. На концерте Jony публика зарядились необыкновенной энергетикой, драйвом, натанцевалась до упада, а многие сорвали голос, подпевая певцу и выкрикивая признания в любви. Наверно, именно так выглядит сбывшаяся мечта посетить концерт кумира!

Отметим, что в рамках Sea Breeze Summer Live предстоит концерт Zivert (16 июля) и Кенан Догулу (27 июля).