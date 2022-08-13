Брэд Питт завел «черный список» актеров

У Брэда Питта есть "черный список" актеров, с которыми он не хочет работать во второй раз, сообщает JustJared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом журналистам рассказал коллега Питта по фильму "Быстрее пули" Аарон Тейлор-Джонсон. Он признался, что у маститых голливудских звезд с годами появляются свои симпатии и антипатии - артисты, с которыми им хочется сняться снова, и те, с кем они категорически отказываются работать во второй раз. Подобный "черный лист" есть и у экс-мужа Анджелины Джоли.

"Ты работаешь со многими артистами, и через какое-то время начинаешь делать заметки: "Я определенно больше никогда не буду работать с этим человеком". У Брэда тоже есть списки "хороших" и "плохих" актеров", - признался Тейлор-Джонсон.