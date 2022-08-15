https://news.day.az/showbiz/1487380.html Шакира и Пике будут судиться за самолет стоимостью $20 млн
Шакира и Пике будут судиться за самолет стоимостью $20 млн
Защитник каталонской "Барселоны" Пике и популярная Певица Шакира, которые объявили о расставании этим летом, будут судиться за частный самолет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным испанской газеты Marca, пара обсуждает раздел джета Learjet 60XR стоимостью $20 млн.
Этот самолет, способный вместить до десяти пассажиров, является частью совестно нажитого имущества, будущее которого определит суд.
Напомним, что у супругов есть двое сыновей - 10-летний Милан и 8-летний Саша.
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