Эмилия Кларк назвала цену за фото с поклонниками

Британская актриса Эмилия Кларк назвала цену за фотографию с поклонником.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, селфи со знаменитостью на фестивале Dream It Fest в Лондоне, который пройдет в следующем месяце, обойдется фанатам в 150 фунтов.

За полноценную встречу и небольшую беседу со звездой сериала "Игра престолов" поклонникам надо будет заплатить 400 фунтов.