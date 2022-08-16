https://news.day.az/showbiz/1487484.html Эмилия Кларк назвала цену за фото с поклонниками
Эмилия Кларк назвала цену за фото с поклонниками
Британская актриса Эмилия Кларк назвала цену за фотографию с поклонником.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, селфи со знаменитостью на фестивале Dream It Fest в Лондоне, который пройдет в следующем месяце, обойдется фанатам в 150 фунтов.
За полноценную встречу и небольшую беседу со звездой сериала "Игра престолов" поклонникам надо будет заплатить 400 фунтов.
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