В Баку поэтесса напала на телеведущую на улице

На телеведущую Раксану Имир совершено нападение.

Как передает Day.Az, об этом Р.Имир рассказала в соцсетях.

Телеведущая сообщила, что нападение произошло, когда она парковала свой автомобиль на указанное комендантом дома место. После парковки, к девушке подошел охранник и, сообщив, что это место закреплено за другим человек, попросил убрать автомобиль. По словам Р.Имир, когда она вернулась к машине неизвестная женщина стала оскорблять телеведущую и членов ее семьи, после чего нанесла удары по автомобилю.

В своем аккаунте в Instagram Раксана упомянула, что напавшая на нее женщина является поэтессой и членом Союза писателей Азербайджана, известной под именем Фатима Вафа.

Отметим, что Раксана Имир является ведущей на канале ATV. Она также ведет прогноз погоды на канале.