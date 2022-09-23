В Баку поэтесса напала на телеведущую на улице - ФОТО - ВИДЕО
На телеведущую Раксану Имир совершено нападение.
Как передает Day.Az, об этом Р.Имир рассказала в соцсетях.
Телеведущая сообщила, что нападение произошло, когда она парковала свой автомобиль на указанное комендантом дома место. После парковки, к девушке подошел охранник и, сообщив, что это место закреплено за другим человек, попросил убрать автомобиль. По словам Р.Имир, когда она вернулась к машине неизвестная женщина стала оскорблять телеведущую и членов ее семьи, после чего нанесла удары по автомобилю.
В своем аккаунте в Instagram Раксана упомянула, что напавшая на нее женщина является поэтессой и членом Союза писателей Азербайджана, известной под именем Фатима Вафа.
Отметим, что Раксана Имир является ведущей на канале ATV. Она также ведет прогноз погоды на канале.
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