Касильяс прокомментировал слухи о романе с Шакирой

Бывшим капитан мадридского "Реала" Икер Касильяс прокомментировал слухи о романе со всемирно известной колумбийской певицей Шакирой, передает Day.Az.

Поводом для этих слухов стали недавние разводы звездных пар.

Несколько месяцев назад Пике и поп-икона Шакира сообщили о разрыве отношений после 12 лет совместной жизни. Касильяс в свою очередь разорвал брак с телеведущей Сарой Карбонеро.

Испанская пресса заподозрила Касильяса и Шакиру в романе, однако легенда мадридского "Реала" решительно возразил этим слухам.

В разделе историй на своей странице в соцсети Instagram он опубликовал серию фото с заголовками испанских изданий, приписывающих ему интрижку с поп-иконой.

"Tocate las narices", - написал экс-голкипер "Реала", что означает "выводить из себя", "провоцировать". Он также добавил фразу OMG, ("О Боже") и разводящий руками cмайл, дав понять, что не понимает, откуда взялись эти сплетни.