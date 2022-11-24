Канье Уэсту «запретили» пользоваться сервисом Apple

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что он не может воспользоваться Apple Pay из-за блокировки его счетов компанией Adidas. Об этом сообщает портал RadarOnline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Уэста, после того, как Adidas разорвала контракт с Канье Уэстом на фоне скандальных высказываний, компания обратилась в банк JP Morgan Chase с целью заблокировать счета рэпера. Уэст обнаружил это только после того, как не смог оплатить покупки с помощью Apple Pay.

"Я прошел путь от мультимиллиардера до невозможности пользоваться Apple Pay", - признался Уэст.

Отмечается, что Adidas заблокировала четыре банковских счета Уэста на общую сумму в $75 млн. Это послужило одной из причин для того, чтобы рэпер выдвинул свою кандидатуру на пост президента США.

"Причина, по которой я объявляю, что баллотируюсь на пост президента, заключается в том, что я хочу, чтобы Федеральная комиссия по связи (FCC) проверила мои деньги. Если бы FCC следила за моими деньгами, была бы вероятность, что Adidas не заморозила бы мой счет с помощью JP Morgan Chase", - заявил Уэст.

Однако, как отмечают эксперты, решение проблемы Уэста не в компетенциях FCC - с подобным вопросом рэперу следует обращаться в бюро Министерства финансов США, а именно в Управление валютного контроля (OCC), которое регулирует работу национальных банков.