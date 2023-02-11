В ЮАР убили известного рэпера

В ЮАР рэп-исполнитель Кирнан Джаррид Форбс, известный как АКА, убит в ночь на субботу в городе Дурбан на юго-востоке страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал News24.

35-летний рэпер находился возле ресторана, когда по нему с близкого расстояния выстрелили двое неизвестных. Прибывшие на место медики нашли его уже мертвым. Полиция ведет поиски нападавших.

АКА получил широкую известность в 2010 году с выходом своего первого студийного альбома.