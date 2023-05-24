Скончалась известная американская певица

Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в среду в возрасте 83 лет.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя певицы.

"Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии", - говорится в заявлении.

"Вместе с ней мир потерял легенду музыки и образец для подражания", - отмечается в тексте.